El chico "Yingo" que cambió la TV por ser chofer

Con 24 años, Ariel Osses, más conocido en el programa Yingo como Elfi, no olvida los 5 años que pasó bailando en televisión, pero dice que es "cuento viejo". "Estuve a punto de entrar a "Amor a prueba", pero me puse a pololear y ya llevo como tres años. Por ahora yo sólo manejo", contó a Las Últimas Noticias.

Ahora se desempeña como chofer de una empresa de radiotaxis, pero comenzó su carrera hace dos años en los de techo amarillo y apenas pudo se cambió "porque la gente discriminaba mucho a los taxistas, tiraba a todos en el mismo saco. Encontraban (los pasajeros) a todos (los choferes) flaites, violentos, entonces decidí cambiarme", señaló.

Osses relató que "la mayor parte del día estoy solo. El auto es mi compañero nomás. Tenemos una central ubicada en Vitacura, pero con todos los móviles esperamos las carreras en Providencia. Ahí nos paramos los móviles, ahí nos quedamos todos juntos leseando, hasta que salga un llamado".

Para el exbailarín no tener jefe es lo mejor porque "no me están paqueando, no me andan diciendo "oye haz esto", "haz esto otro". Me siento libre acá en el sentido de que nadie me manda, nadie me paquea en el auto. A lo más, me pueden retar es por llegar atrasado a una carrera, pero nunca he llegado tarde a una carrera", dijo.