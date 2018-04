El certero meme con el que Sigrid Alegria se refirió a la polémica broma de Karol Dance

La polémica y supuesta broma que protagonizó Karol Dance durante un programa radial generó una serie de repercusiones, aunque no necesariamente con el tono de la desubicada acción, sino más bien por el tratamiento machista en algunos sectores con respecto a dicho episodio.



En esa línea se expresó la actriz y ex reina del Festival de Viña, Sigrid Alegria, quien compartió en su Instagram un meme con el que graficó su postura.



La imagen fue aplaudida por los seguidores de la artista, puesto que deja en evidencia no solo el maltrato que reciben las mujeres, sino que también la doble moral de muchos chilenos.