El CEO de Disney ya vio The Last Jedi

Una persona ya vio el Episodio VIII de Star Wars, The Last Jedi, al menos una primera versión de la película. De acuerdo con la periodista de Hannah Sampson, editor de Skift, esa persona es el CEO de Disney, Bob Iger.

Sampson, en su cuenta de Twitter, escribió: “Las ventajas de ser el CEO de @WaltDisneyCo: ver antes The Last Jedi. Bob Iger dice que es ‘un gran capítulo en la saga de la icónica familia Skywalker’”.

Perk of being @WaltDisneyCo CEO: seeing The Last Jedi early. Bob Iger calls it "a great next chapter in the iconic Skywalker family saga."