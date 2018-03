El categórico juicio de la "Doctora Cordero" sobre Marcelo Ríos: Presenta signos de una demencia

Una encendida discusión tuvo el periodista Julio César Rodríguez con María Luis Cordero, a raíz de los dichos de Marcelo Ríos a Nicolás Jarry sobre cuidar su físico, con el fin de que evite las lesiones y que termine reventado en las finales de los torneos.



Durante el diálogo, la psiquiatra desestimó la relevancia de las palabras del Chino, indicando que en realidad el otrora tenista está mostrando signos de un problema mental.



"Me haces hablar de una persona tan desagradable. Yo quería pasar. A mí lo que me preocupa como médico es que tiene un repertorio de palabras entre 'weón', 'hecho mierda' y 'la cagá', y se le acabó el repertorio. Perdónenme, pero lo estoy repitiendo con intención didáctica", indicó de entrada, para luego señalar que el tema es más profundo.



"¿Qué dijo? Conjunciones, artículos y chuchadas. Eso revela un cerebro muy dañado. Eso es un síntoma del inicio de una demencia. Es el discurso escatológico. Eso tiene este gallo. Que se preocupe la señora de hacer separación de bienes y quedarse con un pedazo de la fortuna de este gallo", advirtió.



Cordero añadió que en el consejo que le da Ríos a Jarry, el Chino "habla leseras. Él no sabe fisiología de los deportistas. No conoce cómo es el cuerpo de un deportista. Para mí, este señor, como quieran que se llame, tiene una demencia incipiente, porque tiene un discurso y una conducta escatológica. Así comienzan algunas demencias, como el mal de Pick por ejemplo".