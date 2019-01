El cáncer de pulmón también afecta a no fumadores

Existen muchos mitos cuando se habla de cáncer de pulmón. Uno de estos es el que lo asocia fuertemente a los fumadores. Aunque la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón está bien establecida, también ocurre en altas tasas en personas que nunca han fumado. En éstas es el séptimo cáncer más común en el mundo.

El doctor Luis Corrales, del Centro de Investigación y Manejo de Cáncer de Costa Rica, explicó durante su presentación en el Seminario Latinoamericano de esta enfermedad organizado por Pfizer, que "el 25% del total de los cánceres de pulmón se producen en no fumadores".

Los especialistas dividen el cáncer de pulmón en dos tipos, dependiendo del aspecto de las células cancerosas del pulmón vistas en el microscopio. Estos son el cáncer de pulmón de células pequeñas, que se presenta casi exclusivamente en las personas que fuman (15 al 20% de los casos).

En tanto, el de células no pequeñas, que representan el 80%, es un término que se utiliza para denominar varios tipos de cáncer de pulmón que se comportan de manera parecida: el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células grandes y el adenocarcinoma. En este último el 35% de los pacientes afectados no es fumador.

Esto no significa que se pueda pensar que hay libertad para fumar, sino más bien que los no fumadores también deben estar atentos a los síntomas para la detección precoz de este cáncer. Además, otro punto que se debe considerar de acuerdo al doctor Corrales, es que éste también puede afectar a personas jóvenes. "Un 4% de los afectados tiene 40 años o menos", indicó.

El doctor Ricardo Armisen, jefe de investigación del Centro de Excelencia en Medicina de Precisión de Pfizer Chile, explicó que hasta hace algunos años el tratamiento del cáncer tenía disponible la cirugía, quimioterapia y radioterapia, que siguen siendo válidos. Sin embargo, gracias a los estudios que se han realizado hay nuevas opciones.

"La investigación de los últimos años ha permitido saber más sobre la biología del cáncer, lo que ha hecho surgir dos líneas de tratamiento: las terapias dirigidas, que permiten usar drogas específicas para distintas alteraciones genéticas y la inmunoterapia, a través de la cual se utiliza una droga que permite que el sistema inmune reconozca nuevamente al tumor como algo ajeno, activando los mecanismos normales de defensa que tenemos", dijo el especialista.

Según el experto, entre el 30 al 40% de pacientes se podrían beneficiar con terapias dirigidas e inmunoterapia, mejorando el resultado que se obtenía con quimioterapia.

"Es importante conocer las características de los distintos tumores antes de iniciar el tratamiento, ya que eso permitirá ser mucho más efectivo", manifiesta el doctor Corrales. Esto implica saber de qué tumor se trata y cuáles son las mutaciones genéticas asociadas a éste.

En tanto, el doctor Diego Kaen, Jefe de Oncología del Hospital Escuela y de la Clínica de la Universidad Nacional de la Rioja, destacó que "hacer testeos moleculares de los tumores permite que las terapias sean personalizadas y dirigidas a cada paciente, mejorando la sobrevida de los pacientes con metástasis".

Aunque los avances científicos están en Chile, un problema es el acceso a estos. Actualmente en nuestro país no existe cobertura para el cáncer del pulmón y la enfermedad no ha sido preseleccionada para el cuarto decreto de la Ley Ricarte Soto, próximo a promulgarse y que paradojalmente debe su nombre al periodista, quien falleció a causa de esta enfermedad.

Síntomas

Otro obstáculo que se presenta en el cáncer de pulmón, es la dificultad se su diagnóstico precoz, ya que sus síntomas suelen ser confundidos con los de otras enfermedades:

• Tos duradera (3 semanas o más)

• Dolor de pecho,

• Dificultad para respirar

• Gripe que no mejora con el tiempo incluso después de usar antibióticos,

• Sangrado de nariz

• Cansancio, falta de apetito y baja de peso sin justificación.

Aunque estos síntomas son comunes a otras enfermedades, es importante que, si se tiene alguno de estos se consulte a un especialista.