El cambio físico de Joaquín Méndez en 5 meses

El exchico reality, Joaquín Méndez, publicó en Instagram el increíble antes y después de su físico luego de 5 meses.

El argentino hizo un radical cambio a su alimentación y comenzó a ejercitarse, según contó en la red social.

En las imágenes se ve primero al argentino con 69 kilos en enero versus los 75 kg que pesa actualmente. Asimismo, se puede ver que ahora tiene más musculatura que tenía antes.

"Acá está el cambio q decidí hacer a base de buena alimentación. Hagan sus preguntas y les puedo decir que fue lo que me resulto a mi, obviamente que lo q me resulto a mi no es la solución divina, todo cuerpo es un mundo", explicó.

Agregando que "así q lo q les recomiendo es q vayan a un nutricionista y que ese o esa nutri este en línea con la profe o el profe de gym".