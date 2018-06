El brutal obituario que le escribieron a una madre: "Este mundo es un lugar mejor sin ella"

El obituario de Kathleen Dehmlow, fallecida a los 80 años, el pasado 31 de mayo, termina con una frase tajante: "Este mundo es un lugar mejor sin ella".

El texto, aparecido en el Redwood Falls Gazette de Springfield, Estados Unidos, fue publicado por los hijos de la mujer, quienes aprovecharon su muerte para pasarle la cuenta por haberlos abandonado cuando eran niños.

