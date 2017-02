El asesinato del embajador ruso en Turquía ganó como la imagen del año en el World Press Photo

Una imagen del fotógrafo Burhan Ozbilici fue premiado como la ganadora de la 60° versión del World Press Photo.

El trabajo de Ozbilici, fotógrafo de The Associated Press en Estambul, muestra el momento en el que Mevlüt Mert Altintas, un joven de 22 años, asesinó al embajador de Rusia en Turquía, durante una exhibición de arte en la ciudad de Ankara el 19 de diciembre de 2016.

Mary F. Calvert, miembro del jurado, aseguró que “fue una decisión muy, muy difícil, pero finalmente sentimos que la imagen del año era una imagen explosiva que realmente habla sobre el odio de nuestros tiempos”.

El fotógrafo, tras capturar las imágenes, relató el momento: “Estaba asustado y sabía que corría peligro si el pistolero se giraba hacia mí. Pero avancé un poco y le fotografié mientras él intimidaba a su audiencia cautiva. Esto es lo que pensaba: ‘Estoy aquí. Aunque me disparen y me hieran o me maten, soy un periodista. Tengo que hacer mi trabajo. Podría salir corriendo sin hacer ninguna fotografía… Pero no tendría ninguna respuesta apropiada si alguien me preguntara más tarde por qué no saqué ninguna foto’”.