El antecedente familiar que tiene Julián Elfenbein con respecto a los infartos

Luego de que se revelara el estado de salud de Julián Elfenbein, quien sufrió un infarto cardíaco, se ha rescatado una entrevista a revista Sábado, en donde el conductor revela antecedentes en torno a la enfermedad, como por ejemplo el fallecimiento de su padre por dicha afección.



En la conversación, el animador de Chilevisión dio cuenta de la poca relación que tenía con su progenitor, aunque lo trajo con sus hermanos a vivir a Chile, puesto que vivía en Alemania.



"Él no tenía un peso, vivió en mi casa y con unos ahorros le compré un departamento. Ahí pasó su último tiempo, hasta que falleció de un infarto, en 2010", dijo.



Por otro lado, Elfenbein comentó el desacierto que tuvo un vidente con él, puesto que le reveló la edad en la que fallecería.



"Me pide la mano y me dice: 'Vas a morir a los 27'. Me puse nervioso: Yo tenía 26. Pero ya vez que pasé largamente los 27", afirmó.



Vale mencionar que en la entrevista, el comunicador sostuvo que el exitoso programa Pasapalabra iba a ser algo temporal y que pensaba emigrar del país, pero finalmente Chilevisión le propuso una extensión de contrato.