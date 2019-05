El animador de Resistiré Facundo Gómez atrapó a mujer que le robaba en hotel de Chile

El animador de Resistiré de Mega y MTV, Facundo Gómez, denunció en redes sociales un robo en un hotel de Santiago.

El compañero de Diana Bolocco se dio cuenta de que le faltaba dinero y por lo que instaló cámaras en su habitación.

Finalmente, descubrió que una mujer de la limpieza le había sacado dinero de una de sus chaquetas.

A través de su canal de Youtube, Facundo explicó que ya había perdido cerca de USD 600 (unos $419 mil) de su equipaje.

Aunque la mujer en un principio negó las acusaciones, finalmente admitió todo, ofreció disculpas y le pidió al mexicano que no la delatara para no perder su trabajo, pero él le explicó que lo correcto era hacer la denuncia.

"Me da mucha tristeza, se siente horrible dejar a alguien sin trabajo, se siente horrible la forma tan indigna en que la van a correr, se siente horrible lo que va a pasar si yo la acuso", se cuestionó Facundo.

"Pero por otro lado, siento que a veces la bondad termina solapando la maldad. He sido muy pendejo en mi vida, por creerme bueno, no me doy cuenta de la maldad de la gente", explicó.

El mexicano agregó que finalmente el hotel le reembolsó el dinero perdido y que la mujer fue despedida. Pese a todo, algunos de sus seguidores lo criticaron por exponer a la trabajadora de esa forma.

Revisa el video aquí: