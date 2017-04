El actor porno más viejo del mundo reveló su secreto para mantenerse en la industria

El actor porno más viejo del mundo, Shigeo Tokuda, contó el secreto que lo ha mantenido en la industria por tantos años.

El hombre de 82 años, que empezó en la industria cuando 70 años en una serie de películas eróticas titulada "Elderly", reveló que la magia está en la proteína de los huevos.

En entrevista con el diario británico The Sun, Takuda señaló que "mucha gente me pregunta cómo lo hago, pero no hago nada especial"

"Trato de mantener una vida saludable cada día. Si hablamos de cosas que te dan estamina, como huevos todos los días", añadió.

Además, explicó cómo hace para que las actrices sientan confianza con él. "Hablamos antes de comenzar a rodar. Ahí es cuando les digo qué parte de su cuerpo me gusta más. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Además, es la mejor forma de generar comunicación", dijo.

Antes de trabajar como actor porno, Takuda trabajó en la industria de los viajes y fabricando máquinas tragamonedas.

Respecto a la primera vez que vio una película porno, el anciano sostuvo que fue 1974 cuando tenía 39 años.