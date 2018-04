El acoso sexual, la trama rusa y los abusos a menores se llevan los Pulitzer

El periodismo de investigación se llevó el mayor premio a los medios de comunicación en Estados Unidos. El Pultizer lo recibieron los reportajes que denunciaron los casos de acoso sexual de personalidades y las conexiones del entorno de Donald Trump y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La Universidad de Columbia destaca las informaciones sobre los secretos del mundo del poder.

El diario The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el premio de servicio público por revelar de forma "impactante", los años de abusos sexuales del productor Harvey Weinstein, que levantaron el movimiento #MeToo contra la cultura de excesos por parte de los hombres. Las revelaciones parecen cerrar la carrera de Weinstein, que enfrenta denuncias de acoso y su productora se declaró en bancarrota.

Este caso hizo caer a otras estrellas de la política, la televisión y el cine después de que numerosas mujeres denunciaran los abusos. El diario The Washington Post ganó el Pulitzer de periodismo de investigación por destapar el acoso a menores en los años setenta por parte de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama. La información le costó la elección, incluso con el apoyo del mandatario Donald Trump.





Trump es el protagonista indirecto de otros premios. La categoría de periodismo nacional fue para The New York Times y The Washington Post por su "cobertura en el interés público" que muestra la estrategia rusa de intromisión en las elecciones de 2016, que buscaba ayudar al multimillonario. El jurado también destacó las revelaciones sobre los contactos de personas del entorno de Trump con personalidades rusas.

El premio de periodismo explicativo fue para un proyecto de los diarios Arizona Republic y USA Today sobre las dificultades de la promesa de Trump de construir un muro fronterizo con México. El galardón de periodismo internacional recayó en Reuters por su cobertura de la guerra contra las drogas del gobierno filipino. La agencia también ganó un premio de fotografía por la crisis de los rohingya en Myanmar.

En los galardones no periodísticos una sorpresa fue el rapero Kendrick Lamar, ganador del premio de música por su álbum DAMN, por capturae la "complejidad" de la vida de la población negra en Estados Unidos. Es la primera vez que un cantante de música clásica o jazz no se lleva el galardón.