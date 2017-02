El accidentado debut como panelista de Camila Recabarren: "Sentí que me iba a desmayar"

La exMiss Chile, Camila Recabarren, tuvo un debut bastante particular como panelista del programa “Mujeres Primero” de La Red, ya que a diferencia de cuando era invitada y tenía una participación muy activa, en esta ocasión se le vio más tranquila y hasta poco activa.



En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo justificó su actuar señalando “me fui el fin de semana a La Serena a ver a mi hija y tuve un evento en Combarbalá. Parece que me agarré un virus, tal vez comí algo que me hizo mal, estoy en cama, me duele todo”.



Sobre los síntomas, comentó que “estaba para dentro, sentí que me iba a desmayar. Te lo juro. Estuve todo el rato con agüita. Fue súper incómodo”.



En cuanto a su participación en el programa, esgrimió que “me tienen más para la entretención porque a veces salgo con cada cosa que se matan de la risa. Quiero aportar con un toque juvenil, no soy de datos duros, pero estoy preocupada de estudiarme la pauta y estar pendiente de los temas que se van a tocar. Me preocupa más eso que lo que me voy a poner el otro día”.