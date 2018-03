Ejecutiva de HBO reveló detalles del final de Game of Thrones

Una ejecutiva de HBO entregó detalles de las sesiones de lectura de los guiones del final de Game of Thrones, y confirmó que estará plagado de muertes.

"Ninguno de los actores había recibido los guiones antes, y uno por uno empezaron a enterarse de sus muertes", dijo Francesca Orsi, citada por Variety, durante una conferencia en Israel, titulada "The Best of HBO".

Según Orsi, al término del último guion, hubo una ovación de entre 10 y 1 minutos.

“Al final, todos levantaron la cabeza y tenían lágrimas en los ojos”, dijo.