Egresado de derecho llevará hasta la Suprema que lo hayan echado de un grupo de Facebook

Este martes se dio a conocer a través de redes sociales, que un egresado de derecho recurrió a la justicia por ser expulsado del grupo de Facebook "Hijos no matrimoniales de Bello".

En un posteo que se viralizó en pocos minutos, @rorrou explicó cómo ocurrieron los "absurdos" hechos, desde que sus colegas fueron expulsados, hasta que Samuel Ortíz Yáñez decidió buscar a un abogado que interpusiera un recurso de protección en contra de su salida injustificada.

"Sí, tal como lo leen: un abogado presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, reclamando por la expulsión del grupo", dijo el tuitero, quien encuentra totalmente insólita la situación.

Esto partió porque "no le avisaron (a los expulsados) que los sacarían del grupo. No hubo formulación de cargos, no permitieron formular descargos y no les permitieron rendir prueba".

Tras percatarse, los demandantes, a través de sus defensores piden que "se disponga por todos o algunos de los recurridos el reingreso del ofendido al Grupo Cerrado de Facebook 'Hijos no matrimoniales de Bello'".

Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección "teniendo presente que los hechos en que se sustenta el recurso, los que no constituyen vulneración a las garantías constitucionales".

Pero, con sus incansables ganas de llevarse la victoria, Ortíz asistió a la Corte Suprema, por lo que "sí, los ministros van a tener que analizar una expulsión de un grupo de Facebook de un grupo de abogados taimados", dijo el tuitero.