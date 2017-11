EE.UU: Piloto de la Armada ofreció disculpas por dibujar un pene en el cielo

Un piloto estadounidense debió pedirle disculpas a sus superiores, luego de reconocer que utilizó un viaje en un avión militar para 'dibujar' un gigantesco pene en los cielos del estado de Washington, EE.UU.

El avión provenía de la Estación Naval Aérea de la Isla de Whidbey, y realizó su obra arriba de la ciudad de Okanogan.

En un comunicado el ejército afirmó que "la Armada somete a su personal aéreo a los mas altos estándares, y encontramos esto absolutamente inaceptable, sin ningún valor como entrenamiento, y el equipo será amonestado".

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj