EE.UU.: Gato se atraviesa en plena entrevista en vivo sobre los derechos de los inmigrantes

Julissa Arce, reconocida defensora de los derechos de los inmigrantes, fue contactada por Channel 4 News para discutir a través de una transmisión en vivo los planes de Donald Trump.

Estos planes, según lo dicho por el presidente, podrían firmar un decreto para quitarles el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes que se encuentren de manera irregular en el país.

Una vez que lograron conectarse y antes de que Arce pudiera abrir la boca, su gato saltó sobre el escritorio, colándose en la transmisión. Obviamente, la experta retiró con cuidado –y con cara de sorprendida- al felino de la mesa y siguió con la entrevista.

El incidente se volvió viral, por lo que la propia Arce tuiteó: "Paso 1: saca a tu gato del cuadro. Paso 2: lucha por los derechos de los inmigrantes".

Step 1: remove your cat from the frame.

Step 2: fight for immigrant rights. https://t.co/1m4579BQ32