Eduardo Ravani recordó a Gabriela Velasco: 'Ella nunca se sintió diva, era una compañera más'

El director de televisión y líder del emblemático Jappening con Ja, Eduardo Ravani, conversó con Ciudadano ADN para recordar a Gabriela Velasco y su aporte como comunicadora, tras su muerte a raíz de una neumonía a los 76 años de edad.

"La vida pasa inexorablemente y hace mucho tiempo que no sabía de ella", reflexionó Ravani. "Tengo recuerdos muy gratos de su compañía. Ella era muy amistosa, alegre y nada de protagonista como conductora de programas de televisión. Era más bien una amiga".

El ex "señor Zañartu" recordó que "en ese tiempo la televisión se hacía con camaradas, con gente que compartía mucho tiempo. (A Gabriela) la recuerdo en reuniones en casas de cada uno y nos divertíamos contando chistes, haciendo humoradas. Ella irradiaba una simpatía increíble, nunca la viste triste. Una persona de gran envergadura como conductora pero más que nada una gran compañera. La vemos como una grande de la televisión de los comienzos", agregando que "lamento mucho que ella no pudo volver a hacer televisión después que volvió de España y todos esos sinsabores que pasó", expresó.

"Ella nunca se sintió diva, era una compañera más, lo mismo que la Tita, la Oro (Colodro), la Paulina Fernández", contó Ravani, en un repaso a las figuras fundadoras del canal estatal. "Junto a Gonzalo Bertrán, Fernando Alarcón, éramos una familia la que hacía la televisión, no había rivalidad ni egos, éramos compañeros, fueron momentos muy felices de nuestra vida".

Ravani aprovechó de recordar los inicios de TVN, a principios de los años 70, época en que Velasco destacó como conductora de programas infantiles y del Festival de Viña. "Era una televisión quijotesca. Teníamos sueños de comunicar, de hacer grande un medio tan importante. Eso no significaba que nos separáramos, éramos una familia, todos los programas tenían la presencia de los otros programas", sostuvo.

"Cuando TVN empezó a competir con la televisión comercial se perdió ese sentido. Tenemos que recuperar la televisión pública para Chile", agregó el actor y director a propósito de su recién lanzado libro "Con Ja y sin Ja", una autobiografía personal y profesional, con énfasis en el "Jappening". "He tenido una respuesta que no me esperaba. Tengo 15, 20 libros diarios que tengo que despachar, invitaciones a bares, a late shows, a diarios. Es un emprendimiento artesanal, es nada más que mi historia profesional entregada con mucha honestidad", concluyó el tres veces director del Festival de Viña del Mar.