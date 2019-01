Eduardo Ravani: 'El humor de la grosería no me agrada'

Eduardo Ravani conversó con el Ciudadano ADN, en donde habló de diversos temas, como por ejemplo su visión acerca de la industria televisiva, así como también sobre el humor en la actualidad.



Sobre este punto, el periodista y actor comentó que "un garabato no me molesta si está bien dicho. Pero creo que ahí por ejemplo veo a la Chiqui Aguayo el humor que usa, no me gusta, porque se agrede a sí misma".



Ravani profundizó en que "el humor de la grosería, donde se manifiesta abiertamente una condición que es fácil reírse de ella, no me agrada".



"No me gusta el uso excesivo y peyorativo de la grosería, porque la grosería como tal, no. Pero un 'huevón' no me parece injusto, merece estar porque hace que se sienta el chileno identificado", afirmó.