Edo Caroe: 'No puedo pararme en un festival familiar. El teatro es mi zona de confort'

"Un mundo feliz para morir" es el espectáculo de stand up de Edo Caroe, que vuelve a Santiago luego de realizar una gira en moto por diversos pueblos del norte de nuestro país. "Hubo dos semanas donde sólo hice eso: andar en moto y hacer shows. Unas vacaciones muy lindas", recordó en entrevista con Ciudadano ADN.

En la ocasión, lo acompañó un equipo que grabó un documental sobre la hazaña, el que se podrá ver pronto. "Lamentablemente o afortunadamente solo tuve dos accidentes pero con la moto estacionada. Es lindo que no me haya quebrado, que no me haya pasado nada grave aún", contó.

Este recorrido le permitió al comediante tomar nuevas notas sobre lo que nos hace reír a los chilenos, considerando los cambios en el debate público. "Yo creo que uno se puede reír de todo, pero de otra manera, el comediante tiene que buscar la arista para tocar el tema. He ido descubriendo que puedo hacer humor de otras cosas, no porque la gente diga que no se puede reír de tal cosa, sino por una búsqueda personal", dijo.

Reconocido como un comediante que cultiva la ironía, Caroe dijo que en parte por eso "no voy mucho a festivales regionales o gratuitos, donde van familias. No me gusta ese humor tan transversal. No puedo pararme en un festival donde gente va con sus familias. El teatro es mi zona de confort", dijo, confesando que detesta "todo este discurso nuevo de 'salte de tu zona de confort'. 80 años buscándola y más encima me tengo que salir para cumplir tus ansias de producir. Déjenme tranquilo", comentó con humor.

La gira parte tras cerrar su etapa de dos años haciendo radio, terminando su programa en Los 40. Una etapa "muy linda, de aprendizaje, de generar contenido todos los días, agotador pero rico, un programa de dos horas todos los días. A mí la gira en moto se me ocurrió porque estaba en la radio y tenía que cumplir horarios, y cuando dejé la radio fue una buena forma de hacerlo", dijo, confesando que "yo no tengo mucha experiencia en moto, el único viaje que hacía era de mi casa a la radio, ya ponerle bencina era una hazaña".

Sin embargo, Caroe no ha abandonado del todo la radio, que reconoce como una de sus pasiones. Por eso, montó en su casa un estudio para hacer podcasts. "Estudios Neverland", se llama, y desde ahí lanza al mundo un podcast junto a su hija Fernanda ("Padre ausente") y otro con sus dos mejores amigos ("Tomás va a morir"), ambos disponibles en Spotify.

El formato podcast, para él, es una forma de "hacer las cosas sin tanta presión, sin horarios, uno ve los contenidos y cuándo sale", vaticinando que "se va a dar algo parecido a lo que hay ahora en Estados Unidos, donde es de lo que más se escucha". "Hay que aprovechar las formas que hay para depender de uno mismo", sentenció. Además, dijo, "no hay un público que exige cosas porque no hay dónde comentar, si les gusta bien, si no bien también".

Pero esa es una actividad paralela, ya que su proyecto más importante -además de las presentaciones en vivo- es la organización de un festival internacional de magia.

"Fuera de este mundo", es su nombre, y está previsto para el próximo septiembre. Caroe, que también se dedica a este oficio, siente que "es muy difícil llevar a la gente a ver magia, y hay muy buenos magos en Chile. Decidí hacerlo (el festival) con campeones mundiales y latinoamericanos, no son conocidos para el público general pero son muy importantes". Aunque también estarán conocidos locales, como el legendario Mago Oli, a quien definió como "un gran referente".

Sobre la magia como espectáculo, dijo que "uno sabe que hay un truco detrás, pero la idea es disfrutar de la ficción".

La idea de este festival, entonces, es "llenar la ciudad de magia", con este evento que se desarrollará principalmente en el Teatro Nescafé de las Artes, más eventos paralelos, conversatorios y charlas en otros más pequeños.

Ese mismo recinto de Providencia es el que alojará "Un mundo feliz para morir" los próximos 20, 22 y 29 de junio, fechas cuyas entradas ya están "prácticamente agotadas".