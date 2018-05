Edmundo Varas tras sufrir agresión: "Si pudiera irme a otro país, lo haría"

Edmundo Varas fue protagonista de una pelea en las afueras de la discotheque Sala Gente, donde asegura que fue agredido sin motivo alguno.



El exchico reality se mostró cansado de las humillaciones y deslizó la posibilidad de abandonar el país.



"Si tuviera la oportunidad de agarrar la maleta, irme a otro país y poder estar tranquilo, lo haría. Estoy cansado de que se me humille, se me basuree, que se me trate mal, porque la cobardía de esos tipos está amparada por la sociedad que está errada", dijo en conversación con La Cuarta.



"Para mí está todo súper claro, me discriminaron. Me da tristeza, tengo pena por la sociedad en que nos estamos convirtiendo. Tenemos muchos prejuicios y clasismo", agregó.



Por último, volvió a pedir por una oportunidad en la televisión chilena. "Merezco volver más que cualquier otro. Tengo empatía con la gente, a mí no me mueve el ego, ni las lucas, ni la fama. Yo quiero empoderarme para representar a miles de personas", indicó.