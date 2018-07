Edmundo Varas: "Todos saben de mi existencia y de mi logros televisivos"

El exchico reality, Edmundo Varas, usó su cuenta de Twitter para asegurar su valor con miras a un eventual trabajo en la televisión, hecho que llamó la atención de muchos en la red social.

"Todos saben de mi existencia y de mi logros televisivos, no soy alguien que no haya dejado marca en cada programa que participe en la televisión", afirmó. "Hoy no tengo espacio para demostrar mi talento y más. Vendrán tiempos mejores de la mano de Dios. Siempre hay quien valora y no olvida", agregó, pidiendo una nueva oportunidad.

La reflexión cosechó una serie de sugerencias de seguidores y detractores de la figura, las que replicó, entrando muchas veces en discusiones con los propios twitteros.