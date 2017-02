Edmundo Varas mostró nuevo look por el que fue criticado: "Los que trolean son gente sin vida"

Algo revoloteadas quedaron las redes sociales en las últimas horas, luego de que el popular chico reality, Edmundo Varas, reapareciera en Twitter, aunque no de cualquier forma, ya que dio a conocer su nuevo look, el que hace recordar a otras figuras de renombre, como Lionel Messi o Justin Bieber.



Como era de espera, varios usuarios han cuestionado la flamante figura del ganador de “Amor Ciego”, a tal punto de que han generado una serie de memes en su contra. Burlas que a las que él respondió.



“Quedé contento con el cambio. Los que trolean son gente sin vida. Me siento cómodo”, sostuvo a La Estrella de Valparaíso, en donde también comentó los pasos que siguió para tomar la decisión.



"Estaba con mi mamá, me levanté, me miré al espejo y me sentía raro con mi pelo. Soy una persona que le gusta mucho el espectáculo y la entretención, soy seguidor de Daddy Yankee, Maluma y Ricky Martin, siento que ellos generan mucha sintonía con la gente a través de la música y su estilo. Entonces, dije, ¿por qué no podría hacer un cambio? Se pensó y se hizo", esgrimió.

Estos fueron los comentarios en contra de Varas.

Edmundo Varas:



Cuando lo pides por AliExpress | Cuando te llega: pic.twitter.com/JObcuv8zol — Carlos Sapag (@CarlosSapag) 7 de febrero de 2017