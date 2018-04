Edmundo Varas invitó a un café a Carolina Bastías para celebrar los 10 años de Amor Ciego

Con un tuit algo romántico e inspirador, Edmundo Varas le expresó a Carolina Bastías su deseo de poder tomarse un café juntos, con el fin de celebrar los 10 años desde el estreno de Amor Ciego, espacio en donde ambos terminaron como pareja.



A través de Twitter, el aficionado al fútbol comentó que "la primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos", destacando la belleza de la modelo.



La publicación finalizó con la invitación para celebrar la "amistad incondicional" entre ambas figuras que marcaron la televisión chilena a fines de la década pasada.

Carolina :La primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos, me pareciste tan espectacular y maravillosa que me parecía estar soñando...Del amor ciego a la amistad incondicional, nos tomamos un café para celebrar los 10 años de un hermoso recuerdo? pic.twitter.com/1qpw4jAzAv