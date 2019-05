Edmundo Varas compartió su mayor pena en Instagram y sus seguidores empatizaron con él

Edmundo Varas emocionó a sus seguidores al compartir una de sus mayores penas en Instagram, y es que el exchico reality no puede ver a su pequeña hija, fruto de su comentada relación con Francoise Perrot.

A través de la red social, el ex Amor Ciego contó cómo se siente al no poder ver a Florencia, expresando que "la distancia no ha sido un motivo para olvidarte, amarte y saber lo importante que eres para mi vida".

"Nadie entenderá todo lo que me tocado vivir para poder tenerte en mi brazos, sigues siendo ese amor que necesito para mi vida y digan lo que digan, nadie sabe el amor inmenso que tengo en mi corazón para ti mi amada Florencia. Tanto por vivir, tanto por conversar, tanto por reír y tanto amor para ti. Eres mi luz, esperanza y amor", agregó Edmundo.

Obviamente, los seguidores de Varas comenzaron a apoyarlo de manera instantánea, quienes le escribieron que empatizan con él y que entienden la gran pena que siente.