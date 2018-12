Chris Cornell falleció en mayo del año pasado, dejando un gran vacío en el ámbito musical y también en sus familiares y amigos.

Uno de ellos es Eddie Vedder, quien actuó este fin de semana en el festival Global Citizen, que se celebró en Sudáfrica, donde aprovechó la oportunidad para hacer un homenaje a su amigo y colega, Chris Cornell.

En medio de la presentación, Vedder dedicó "Long Road", emocionando a los cientos de asistentes.

Just watched the most beautiful rendition of “Long Road” from the Global Citizen Festival livestream. He dedicated it to Mandala and his “brother” Chris. 🖤The whole set was amazing. My heart is warm. @PearlJam #eddievedder #globalcitizenfestival #pearljam pic.twitter.com/ve1BLVN3jz