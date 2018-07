Dupla de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo toma fuerza para animar el Festival de Viña

La periodista María Luis Godoy y el animador Martín Cárcamo siguen tomando fuerza para ser los próximos animadores del Festival de Viña 2019, tal como se ha venido adelantando días atrás.



De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, si bien aún no se formaliza la dupla, el hecho de que un viñamarino esté en la 60° edición del evento (por Cárcamo) seduce, según comentaron los concejales Pamela Hodar y Pablo Puebla.



"Formalmente no se ha dicho nada, no hemos tenido una segunda Comisión y me imagino que nos irán a avisar cuando se dé la noticia. Se supone que la primera semana de agosto (o a fin de mes, en realidad) debiéramos tener la segunda reunión y anunciar algún artista y a los animadores", comentó Hodar.