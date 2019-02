Duncan Jones, hijo de David Bowie, no aprueba la biopic de su padre

Este jueves se anunció Stardust, la película biográfica de David Bowie que será protagonizada por Johnny Flynn.

Sin embargo, este anuncio no fue del agrado de la familia del difunto artista y por lo mismo Duncan Jones, hijo del intérprete de "Life on Mars", aseguró a través de redes sociales que "a nadie le han concedido los derechos musicales para ninguna película biográfica…. (Yo) lo sabría".

En esa línea, aclaró que la cinta si verá la luz, pero sin la música del británico: "No estoy diciendo que esta película no suceda. Honestamente, no lo sabría. Digo que tal como está, esta película no tendrá nada de la música de mi padre, y no puedo imaginar que esto cambie", comunicó.

Stardust se ambientará a comienzos de los años setenta, adentrándose en el primer viaje de Bowie a Estados Unidos, y cómo dio vida a su popular personaje Ziggy Stardust.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn't know.

Im saying that as it stands, this movie won't have any of dads music in it, & I can't imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.