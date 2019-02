Dueño de Amazon denuncia a tabloide estadounidense de chantajearlo con fotos íntimas

El fundador y dueño del portal de ventas en internet Amazon, Jeff Bezos, denunció este jueves que está siendo chantajeado por un tabloide estadounidense con fotos íntimas "tomadas bajo la cintura".

Según explica el millonario le llegaron muchos correos electrónicos de ejecutivos de National Enquirer, una revista sensacionalista que paga por información de famosos, donde le pedían firmar una declaración que dijera que no tenían intereses políticos en investigar sobre su divorcio.

En uno de los correos el polémico periodista y alto ejecutivo de la empresa dueña del tabloide, Dylan Howard, le escribió a Bezos que "quiero describirte las fotos que encontramos indagando, además de una bajo la cintura, coloquialmente conocida como una 'foto de tu pene'".

En vez de aceptar el trato, Bezos denunció públicamente el chantaje y escribió "tengan por seguro que ningún periodista real propondría nunca algo así: No difundiré información embarazosa sobre tí si tú haces equis cosa por mi,y si no lo haces rápido, lo haré."

No thank you, Mr. Pecker Something unusual happened to me yesterday. Actually, for me it wasn't just unusual - it was a first. I was made an offer I couldn't refuse. Or at least that's what the top people at the National Enquirer thought. I'm glad they thought that, because it emboldened them to put it all in writing.