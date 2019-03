Dubioza Kolektiv: la banda apadrinada por Billy Gould que visitó Chile

Una de las bandas más populares de la Península de los Balcanes debutó en Chile. Se trata de Dubioza Kolektiv, proveniente de Bosnia y Herzegovina, la que fue uno de los platos fuertes del Festival Womad realizado en Recoleta.

"Nuestros deseos son visitar la mayor cantidad de lugares que podamos en Sudamérica, así que Chile estaba en la lista", dijo el tecladista Brano Jakubović en conversación con ADN.

La agrupación no vino sola. Durante toda su estadía en el país estuvo acompañada por Billy Gould, integrante de Faith No More. Y es que luego de invitarlos a firmar con su sello, Koolarrow Records, se transformó en una suerte de padrino.

"Los conocí hace 10 años atrás. La música de ellos ya le conocía así que era como un fan antes de reunirme con ellos. Fue muy genial que cuanto más hablamos, más empezamos a trabajar juntos", comentó Gould.

La banda irrumpió en 2003 cuando en Bosnia, que intentaba recuperarse de la guerra, no había un mayor desarrollo de la industria musical. Sus letras tienen un fuerte discurso social y político al ritmo del rock, ska y hip hop.

"La ciencia comprobó que las personas pueden bailar y pensar en el mismo momento. Entonces, intentamos enganchar ambas partes del cuerpo", sostuvo Jakubović.