Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos latinoamericanos al compartir canción de Elvis Crespo

Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos y fanáticas latinoamericanas al compartir a través de Twitter uno de los más grandes éxitos de Elvis Crespo.

La intérprete de "Be the One" compartió el videoclip de "Suavemente", la canción del estadounidense que durante los años 90's se tomó los rankings mundiales.

"Este video y canción me da tanta alegría. Gracias y buenas noches", escribió la británica sobre el tema.

This video and song brings me so much joy. thanks and goodnight https://t.co/xOoytOHR3I