Dua Lipa sobre el rol de las mujeres en la música: Tenemos que trabajar más duro para ser escuchadas

Dua Lipa es uno de los fenómenos musicales internacionales más importantes del momento, y por lo mismo se consagró como la Mejor Nueva Artista en los Premios Grammy, que se realizaron a mediados de febrero.

Ahora, la intérprete de "New Rules" se refirió a cómo es ser una artista femenina en la industria musical en la revista Iq, asegurando que "como mujeres, tenemos que trabajar más duro para ser escuchadas y apreciadas".

En esa línea, agregó que "siempre he sido bastante franca y nunca he tenido miedo de decir cosas que me son verdaderas. Siento el deber de ser una voz para mis fanáticos".