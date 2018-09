Dua Lipa se puso a llorar en medio de su concierto en Shanghái

Un grupo de jóvenes fue expulsados del concierto de Dua Lipa en Shanghái, China, por parte del personal de seguridad por estar agitando banderas LGBT y por pararse a bailar en medio del show.

La cantante, al ver lo que estaba sucediendo en su presentación, se conmovió y entre lágrimas dijo "quiero crear un espacio seguro para que todos nos divirtamos, quiero que bailemos, que cantemos, que pasemos un buen rato. Me gustaría, que durante las últimas canciones, lo pasemos genial. ¿Qué les parece", comentó al público.

"Quiero que sean ustedes mismos, auténticos y verdaderos. Desinhibidos, no tengamos remordimientos y que nunca nadie les diga lo contrario", dijo mientras comenzaba a llorar.

Tras el concierto, la británica utilizó su cuenta de Twitter para enviar un conmovedor mensaje a sus fans de Shanghái. "Anoche lo hice por mis fans. Prometí ese show, me paré con ellos y bailé con ellos. Me uniré a todos ustedes por su amor y creencias, y estoy orgullosa y agradecida de que se hayan lo suficientemente seguros como para mostrar su orgullo en mi show", escribió.

"Siempre quiero que mi música les dé fuerza, esperanza y unidad. Me horroricé por lo que sucedió y envié mi amor a todos mis fanáticos. Me encantaría volver para mis fanáticos cuando sea el momento adecuado y, con suerte, ver una sala llena de arcoíris", finalizó la intérprete de "IDGAF".

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable... #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU