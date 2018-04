Dua Lipa reveló su cuarta e infalible regla: "Bloquéenlo de las redes sociales"

Todos saben que Dua Lipa se ha vuelto una de las cantantes favoritas para las nuevas generaciones, ya sea por su estilo, su espontaneidad o por la letra de sus exitosas canciones.

Una de las favoritas –y la que disparó su carrera-, es "New Rules", la cual refleja su "terrible" experiencia al haber estado en una relación "un poco tóxica".

En conversaciones con Vogue, la británica señaló que ella misma ha roto muchas veces sus tres reglas: Uno, no atiendas el teléfono, sólo te llaman porque están borrachos y solos. Dos, no lo dejes pasar: No quieres lidiar con el drama de tener que sacarlos de nuevo. Tres, no seas su amiga: todos sabemos dónde termina eso.

Sin embargo, reveló que tiene una cuarta: "bloquéenlos en las redes sociales", dijo Lipa.

En su canción, muchas han "superado" sus penas de amor en tres minutos y 24 segundos, ya que luego de eso, la prédica se olvida y en la práctica vuelven a "caer con el exnovio".

Estas idas y vueltas con su expareja, hicieron que la cantante recibiera cientos de críticas y ataques por una desilusionada seguidora -quien se enojó con su ídola-, respondiéndole "cálmate, hermana".