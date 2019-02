Dua Lipa arremete contra los comentarios negativos que se producen en redes sociales

Dua Lipa es una de las artistas abanderadas del movimiento feminista, apostando por la sororidad y apoyo entre las mujeres constantemente. Ahora, la cantante pidió respeto entre las féminas a través de una serie de tuits.

"Toma 10 segundos de tu tiempo para darte cuenta de las personas que comparan a las mujeres y sus arrugas. Espero que todos los que se involucren con este comportamiento tóxico se mantengan gordos durante el resto de sus vidas porque la realidad les morderá el culo", empezó escribiendo.

Takes 10 seconds on the tl to see people comparing women and their wrinkles. I hope everyone engaging in this toxic ass behaviour stays plump af for the rest of their lives bc reality gonna bite you in the arse — DUA LIPA (@DUALIPA) 3 de febrero de 2019

"Demasiado odio en un solo lugar. Nos encanta predicar sobre el feminismo y la hermandad, pero parece que todo es por seguir la moda. Tómate un tiempo para decir o hacer algo bueno. Tal vez suponga una diferencia en la vida de alguien para mejor", agregó la intérprete de "New Rules".

Too much hate in one place. We love to preach about feminism and sisterhood but it seems like its all for the clout. Take some time to say/do something nice. Maybe make a difference in someones life for the better. — DUA LIPA (@DUALIPA) 3 de febrero de 2019

Cansada de tanta crítica y negatividad de la que es testigo a diario en las redes sociales, la británica aseguró que "solo quiero asegurarme de que sepan que nada de esta locura online significa nada, nunca permitas que ninguna opinión estúpida defina cómo te sientes contigo misma".

"Cualquier tuit que te provoque o te haga sentir incómodo, siléncialo o déjalo de seguir sin que te importe absolutamente nada", siguió, dejando claro que ella es tan humana como el resto y que sí queda afectada cuando recibe comentarios negativas.

I just wanna make sure that you guys know that none of this online craziness means anything, never let anyones stupid opinions define how you feel about yourself. Any tweets that trigger you or make you feel uncomfortable mute or unfollow with absolutely no fucks given. 👋🏼 — DUA LIPA (@DUALIPA) 3 de febrero de 2019

"Pequeñas dosis para proteger mi corazón porque soy como tú... lo siento todo", concluyó la joven.