DrefQuila: No sé leer partituras y soy uno de los que más plata está ganando en la música chilena

Claudio Montaño, o mejor conocido como DrefQuila, en una entrevista a la Revista Sábado de El Mercurio, aseguró no saber leer ninguna partitura pero que, pese a eso, es uno de "los que más plata está ganando ahora en la música chilena".

Actualmente, es uno de los artistas más exitosos del trap chileno, sobre todo por su canción "A Fuego", el cual es utilizado como tema en la conocida teleserie Pacto de Sangre de Canal 13. Con más de 100 millones de reproducciones en Youtube, el músico aseguró que su competencia no está en Chile, sino "J. Balvin o Drake".

Con la plata que ha ganado hasta el momento, la cual dice que es "mucha", le ha pagado tratamientos dentales a su mamá, la construcción de una casa en el Valle del Elqui para su papá y, para su hermano menor, le compró una consola de videojuegos.

Cuenta que su principal intención con el dinero es adquirir una casa para su madre en Coquimbo. "La primera compra grande que haré será esa. Y después me voy a volver loco: me van a ver con cadenas y relojes de oro, con Lamborghini y vestido entero de Louis Vuitton", aseguró.

Pese a las diferentes polémica que ha sufrido producto de su ego, el cantante responde que "es mejor que hablen de mí a que no se hable nada. Pasé de ser el niño que estaba grabando al que dice algo y es noticia", dijo.

Pese a esto, admite que hay artistas más grandes que él, como lo son "Jorge González, Tiro de Gracia o Arrau".

Su preparación antes de sus eventos se basa en la marihuana. "Antes del show fumo hierba y eso me ayuda a que se me haga más lúdico esto, de no verlo como un trabajo, porque no es así. Entro en el trance con la música y le damos", comentó.

Finalizó con que busca convertirse en una leyenda. "Es mi meta. En el último año ya toqué en todo Chile. Es mi país, pero convengamos en que es un país chico para un artista con metas grandes. Quiero ser conocido mundialmente".

El artista también estará presente en la próxima edición de Lollapalooza Chile 2019 y en la Cumbre.