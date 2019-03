Drake elimina de su setlist colaboración con Michael Jackson tras acusaciones de abuso sexual

El rapero canadiense Drake retiró de su setlist una canción de Michael Jackson que era parte de su gira europea, luego de que el "Rey del Pop" fuera acusado de abusar sexualmente de varios niños.

El tour por europa del intérprete de "Too Good", que comenzó este fin de semana en Manchester, dejó de lado "Don't matter to me", tema publicado en 2018 y que contiene de manera póstuma la voz de Jackson, sampleado de una sesión de 1983 entre Michael y Paul Anka.

Recordemos que después del documental Leaving Neverland, de HBO, las ventas del intérprete de "Beat It" han caído considerablemente y varias radios dejaron de tocar sus canciones.