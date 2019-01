Dragon Ball Super: Broly es nominada a los premios de la Academia Japonesa de Cine

La Academia Japonesa de Cine reveló los nominados para la 42° versión de sus premios y Dragon Ball Super: Broly sorprendió entre los seleccionados.

La cinta de Akira Toriyama competirá en la categoría Mejor Película de Animación, donde también está Detective Conan: Zero the Enforcer, vigésimo segundo largometraje de la saga.

También están nominadas Mirai, el más reciente filme de Mamoru Hosoda (El niño y la bestia, Summer Wars); Penguin Highway, adaptación de la novela de Tomihiko Morimi (The Tatami Galaxy); y Okko's Inn, del otrora colaborador de Ghibli, Kitaro Kosaka.

Revisa a continuación los tráilers de las cintas nominadas.

1. Dragon Ball Super: Broly

2. Detective Conan: Zero the Enforcer. Una explosión destruye el recién inaugurado "Edge of Ocean", complejo turístico que era vigilado por más de 22 mil policías en la bahía de Tokio, quienes no encuentran ninguna pista del responsable.

3. Mirai. Relata la historia de Kun, un pequeño de 4 años que conoce a su hermana menor que ha viajado desde el futuro para conocerlo.

4. Penguin Highway. Aoyama es un niño que se enamora de una mujer, cuando se pronto su barrio se ve invadido de pingüinos.

5. Okko's Inn. Basada en una de las novelas más taquilleras en la historia de Japón, cuenta la historia de Okko, una niña que pierde a sus padres y que comienza a ver fantasmas en la posada de su abuela.

