Dos chilenas destacan entre las mejores canciones cantadas por mujeres del siglo XXI

La National Public Radio (NPR) de Estados Unidos reveló su lista con las mejores 200 canciones del siglo XXI cantadas por mujeres, donde figuran dos chilenas.

Se trata de "Pa' dónde se fue", perteneciente al disco "La Trenza" (2017) de Mon Laferte, y "1977" (2010) del álbum homónimo de Ana Tijoux.

En el caso de Mon Laferte, la pieza musical aparece en el lugar 136 y se destaca la bella mezcla entre "el drama del bolero y la sensualidad del pop".

"Su voz pega como un golpe a través de agua salada sobre las flautas andinas, en un cuento de padre ausente en su trabajo más íntimo", subraya la descripción de NPR.

Por otro lado, la canción de Tijoux figura en la posición 99 y se resalta el carácter autobiográfica de la letra, con una "narrativa rítmica única" en la que dobla géneros como el jazz, el hip-hop y la guitarra española.

La lista global es liderada por las canciones "Paper Planes" de M.I.A. (2007), "Maps" de Yeah Yeah Yeahs (2003), "Single Ladies" de Beyoncé (2008), "Back to black" de Amy Winehouse (2006) y "Hold on" de Alabama Shakes (2012).

El top 10 lo completan "Royals" de Lorde (2013), "100 Days, 100 Nights" de Sharon Jones & The Dap-Kings (2007), "Fallin" de Alicia Keys (2001), "The Story" de Brandi Carlile (2007) y "Fuckin the pain away" de Peaches (2000).