Donald Trump anuncia sanciones a Israel al estilo "Game of Thrones" y enoja a HBO

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump ocupó sus redes sociales para anunciar que volverán las antiguas sanciones contra Irán, que fueron impulsadas por Barack Obama.

La publicación muestra una foto del mandatario al más puro estilo de Game of Thrones, en la que consigna "Sanctions are coming" sobre la próxima "fecha de estreno": 5 de noviembre.

Dicha imagen molestó a HBO, cadena responsable de la serie, quienes respondieron vía Twitter: "¿Cómo se dice 'uso incorrecto de la marca' en dothraki?".

Además, dieron una respuesta oficial a la referencia al noticiero NBC, donde señalaron que "no estábamos informados de estos mensajes y preferiríamos que nuestra marca no se utilizara para motivos políticos", pero que el canal no tenía planeado aún tomar acciones legales.

Por su parte, George R.R. Martin, creador de la serie, comentó los memes utilizando uno, donde afirmó lo siguiente: "El miedo corta más que las espadas. Vota el martes, 6 [de noviembre]".

Las sanciones, anteriormente habían sido levantadas como parte del trato nuclear de 2015, que incluían a: sectores bancarios, energéticos, transportes marítimos y construcción naval.