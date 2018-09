Donald Glover llegó a los Emmy vestido de su "terrorífico" personaje de Atlanta

Ya sabemos que Donald Glover siempre logra sorprender, y anoche, en medio de la celebración de los Emmy 2018, el actor apareció como "Teddy Perkins", el personaje que realiza en "Atlanta", que apareció en el sexto capítulo de la sexta temporada.

El terrorífico personaje apareció por apenas un isntante, cuando Bill Harder ganó la categoría a Mejor Protagonista de una Serie de Comedia, específicamente por "Barry". Ahí, entre quienes estaban nominados, aparece Perkins, quien se ve aplaudiendo de una manera muy particular.

A pesar del breve cameo de las cámaras, los televidentes detectaron a Teddy y comenzaron a preguntarse cuál fue el motivo de Donald Glover para aparecer así en la 70° entrega de los Emmy, aunque solo fue por un momento, ya que de un rato para otro dejó atrás el personaje.

¿Habrá sido para llamar la atención o solo por gusto? No lo sabemos, pero estamos seguros que pronto volverá a sorprender.





Do y’all see Donald Glover as Teddy Perkins at the Emmys 😂 #Emmys70 pic.twitter.com/acwjS2t1LR — Dev (@Devin_Shaylsse) 18 de septiembre de 2018

Wait, Teddy Perkins is in attendance at the Emmys so 'Atlanta' wins the whole ceremony pic.twitter.com/pRV3Rj7xpF — Cameron Williams (@MrCamW) 18 de septiembre de 2018