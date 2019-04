Don Omar y Residente le respondieron a Anuel AA por criticar a Ivy Queen

La polémica entre Anuel AA e Ivy Queen sigue dando qué hablar, y ahora, quien salió a defender a la reina del reggaetón fue nada más ni nada menos que Don Omar.

A través de un extenso video, "El que todo lo pega" dedicó unas directas palabras al intérprete de "Amanece", donde le deja en claro que el legado de "La Potra" debe ser respetado, al igual que el de todos los reggaetoneros que marcaron tendencia hace algunos años.

En esa línea, el "King of the Kings" comentó que "yo creo, inclusive, que Karol (Karol G), en una de sus conversaciones, quizás pueda darte su punto de vista acerca de lo que ella piensa de Ivy Queen. Pregúntale si de verdad la primera canción que escribió no lo hizo sin pensar en ella, pregúntale si cuando escuchaba sus canciones no las bailaba, pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que yo".

"Cuando Don Omar tenía el tema 'Dale Don, Dale', Ivy Queen era la artista más tocada en en Medellín, Colombia. Ninguno de los otros artistas había despuntado como la estaba hacienda ella. Ivy tenía un concierto gigantesco (…), habían casi 54 o 55 mil personas en aquel estadio. ¿Y ustedes saben porqué Don Omar estuvo allí? Porque Ivy Queen habló de Don Omar y esa fue mi primera llegada (a Colombia)", agregó.

Finalmente, manifestó que "no puedo pedirle a nadie que no opine, esto lo hago con mucho respeto. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, así como mi gran amiga, pero que tengo claro que no me podía quedar callado".

A las palabras de Don Omar se sumó Residente, quien a través de su cuenta de Instagram, señaló: "A esos chamaquitos que están empezando en el género urbano que todo les va bien, deben saber algo: el género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas. Ha sido bien jod*#@ cabr… abrir esa puerta, no fue como ahora y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto. No lo digo por mí, lo digo por colegas míos. Tienen que entender que a esa puerta hubo que darle duro y mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora".

"Los números se compran, ¿pero tú sabes lo que no se puede comprar? Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto no tienes nada. Cero", agregó.