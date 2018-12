Don Francisco y rutina de Kramer en la Teletón: "Cada uno se tiene que censurar"

En el clásico encuentro que se realiza con los medios de comunicación tras el cierre de la Teletón, Mario Kreutzberger reveló su punto de vista respecto a su eventual salida de la campaña, además de pronunciarse sobre la comentada participación del comediante Stefan Kramer en el show final.

"Yo no sabía de la rutina", admitió el conductor del extinto Sábado Gigante. "yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable porque este es un programa de unidad, es un programa en que queremos juntar a todos los chilenos y yo creo que eso es lo más importante", agregó.

Además, apeló a la conciencia del comediante, ya que si lo mostrado en el escenario no compartía esos valores, había que responsabilizarse. "Si alguien hace algo que no corresponde a eso, está saltando nuestros deseos", declaró. "No podemos censurar, cada uno se tiene que censurar", remató.

En cuanto a su expectativa frente a seguir liderando la campaña, Kreutzberger fue cauto, explicando que "pueden contar conmigo mientras puedan contar conmigo, pero eso no les da ninguna seguridad de una persona que tiene mi edad. Y lo demostramos con los conductores y animadores. Ellos hicieron el 70% del programa, o sea, no lo hice yo".

"El verdadero triunfo sería el poder traspasar esto a una nueva generación y que dure 40 años más", manifestó el conductor.