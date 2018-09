Don Francisco sobre acusaciones de Valdebenito: ¿Tenían que salir en estos días?

Don Francisco terminó por reconocer el caso de abuso sexual al interior del Clan Infantil de Sábado Gigante, el cual fue revelado por la comediante Natalia Valdebenito.

Según El Mercurio, el animador señaló que "este fue un hecho que ocurrió y que se tomaron todas las medidas inmediatas. El camarógrafo fue inmediatamente despedido. Fue lo único que yo recuerdo, pero por el clan infantil pasaron más de 200 niños", comentó.

Sin embargo, Kreutzberger dijo que estos sucesos habían ocurrido en la década de los 70 y no en el año 89 como señaló la humorista. "Una cosa muy antigua y anterior al 89. Creo que Natalia no se refiere a este caso porque ella en esa época no estaba en el clan. No sé a qué se refiere", comentó.

El exconductor de Sábado Gigante además enfatizó en que: "¿Sabes lo que me hincha las pelotas con esto? Porque es la verdad, es la mala onda, porque estamos tratando de unir a toda la gente con la Teletón. Si esto pasó en el año 80 o el año 70, ¿tenía que salir en estos días? Además, no hay ninguna acusación, ni nombres, ni personas, ni nada. Es una cuestión al boleo que se tiró", remarcó.