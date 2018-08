Don Francisco ofreció disculpas a Necrosis por trato dado en Sábado Gigante

Durante la última edición del programa Qué dice el público de Canal 13, Don Francisco se disculpó con la banda Necrosis, la mítica agrupación que participó en Sábado Gigante en 1988 y que generó varias burlas por el trato que le dio el animado en dicho programa.



Mario Kreutzberger reveló que se intentó contactar a su vocalista, pero que descartó participar en el espacio.



Según le comentó el involucrado a Don Francisco, lo sucedido "ha sido factor de bullying", por lo que no es una experiencia agradable de recordar.



Kreutzberger hizo un mea culpa al expresar que "eran programas en vivo y en la improvisación uno cruza el límite y se equivoca y no puede echar pie atrás. Al final, después de haber hecho esta broma, debí haber escuchado esta banda y haber respetado lo que hacían".



"Me quiero disculpar porque los animadores, hacemos cosas para divertir, no para herir. Pero cebado por el aplauso, por la sonrisa, empujamos más el aplauso, la sonrisa, y dañamos sin darnos cuenta", comentó.