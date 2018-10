Don Francisco: En mis 56 años tengo tranquilidad de que nunca he usado la TV malamente

Una extensa conversación tuvo Mario Kreutzberger durante su participación en el Ciudadano ADN, en donde habló acerca de la Teletón y de su trayectoria en la TV, en donde ha debido lidiar en el último tiempo con algunos cuestionamientos.



Sobre esto último, sostuvo que "en el entretener, en especial cuando se hace en vivo, es fácil pasarse de la raya. Se ceba uno con el aplauso y la risa, pero no voy a ir a entretener para ofender a alguien".



"Nunca he dicho algo con mala intención, pero a veces esa buena intención a alguien le afectó y debo disculparme frente a eso", complementó Don Francisco.



Kreutzberger añadió la tesis de que siempre lo que ha hecho en los medios de comunicación han sido con intenciones positivas, e incluso apuntó a que "en mis 56 años tengo la tranquilidad de que nunca he usado este medio malamente".



"A lo mejor el resultado no ha sido bueno, pero no lo he usado malamente", expresó Don Francisco.