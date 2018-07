"Doctora Cahuín" no se sumará a la gira de regreso de "Mekano" porque "es muy poco lo que pagan"

Parte de la galería de personajes que dejó el extinto programa "Mekano", que prometió una ambiciosa gira de regreso, Nicole Pérez, conocida como la "doctora Cahuín", era uno de los más queridos.

Pero ella no estará presente en la serie de shows con las que pretenden recorrer el país. ¿La razón? "Hay un presupuesto muy bajo, no es mucha plata. Me hablaron de $200.000 por presentación. O sea, por las cuatro presentaciones del mes serían como $800.000. Es exponerme a algo del que no voy a sacar un beneficio mayor", confesó al diario Las Últimas Noticias.

Además de lo económico, sus hijos juegan un rol fundamental. "Es muy poco lo que pagan considerando todo el sacrificio que trae consigo estarse moviendo a regiones todos los fines de semana. Hay que dejar a la familia por ese tiempo y para mi no vale la pena", detalló, explicando que su actual prioridad es "mi familia, mi casa, estar con los míos. Mi vida ahora es mucho más reposada y con otras responsabilidades".

Pérez admite que también sus creencias fueron parte de la decisión. "Soy cristiana y todos los domingos voy a la iglesia. Para mí es sagrado asistir y estar con mi gente", declaró.

Finalmente, asumió que luego de 10 años ni siquiera recuerda las coreografías de "Mekano". "Hago mis talleres de tejido, siento que ya no tejo cahuines".