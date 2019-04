Doble de Michael Jackson sobre 'Leaving Neverland': Me afecta emocionalmente

The Michael Jackson Experience está en Chile junto a Sergio Cortés, doble del artista, que vino a conversar con el Ciudadano ADN de su show y del legado del "Rey del Pop".

El imitador comenzó señalando que empezó con este trabajo en 1987 con sólo 16 años, lo que coincidió con la época que Michael estrenaba Bad en el mundo.

"Yo tenía una similitud física y un periodista me dijo que me caracterizara como él y haría un reportaje en su revista". De esa forma fue como comenzó a imitar al intérprete de "Beat It" y no se detuvo hasta la fecha.

Sus acercamientos con la música comenzaron con The Jacksons, donde recordó que en su familia se escuchaba mucho al conjunto compuesto por los cinco hermanos.

Sin embargo, uno de los temas obligatorios fue el polémico documental "Leaving Neverland", que relata los abusos del artista a dos menores, que ya adultos narraron su historia.

"A mí me afecta a nivel emocional mayormente, porque me parece muy triste la cuestión de los juicios y las acusaciones", señaló respecto a la polémica que cada cierto tiempo se retoma con el artista.

Además, agregó que "me es muy triste ver que estos dos señores han estado representado a Michael Jackson en tributos hasta ahora. Dejemos que realmente el juicio que tenga que haber se ejecute en los tribunales y no porque una persona, que es un director de cine, decide con estos chicos hacer una venta de taquilla ya estamos echando por tierra algo que fue enjuiciado en sus días".

El doble lamentó la situación que se da alrededor de Jackson y detalló que se debe a la búsqueda de ganacias. "Esto va en intereses económicos y por lo que sea, tienen a la estrella en una situación de conflicto a ver de qué manera se puede sacar más dinero", dijo.

Sobre su propuesta, declaró que "en mis espectáculos viene gente de paz y sobre todo gente que quiere divertirse y ver un espectáculo bonito". Idea que reforzó comentando que su show contará con baile, canto y música en vivo.

Finalmente, concluyó recordando que "tengo experiencias muy bonitas acá en Chile, porque el público es muy entregado y aporta una energía muy fuerte".

The Michael Jackson Experience se presentará en el Sun Monticello el 18 de abril a las 21:30 horas.