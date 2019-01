Dj Méndez sorprendió con triste noticia sobre su relación con Marcela Duque

Dj Méndez y Marcela Duque llevaban muchos años de relación, con altos y bajos, tal como lo mostraron durante la emisión de Los Méndez y Doble Tentación.

Pese a eso, eran una de las relaciones televisivas más consolidadas. Ahora, ambos se encuentran viviendo junto a todos los hijos del músico en Suecia, pero ya no están juntos como pareja.

Así lo informó Leopoldo a través de Instagram, donde le dedicó un sentido mensaje a su excompañera de vida: "A pesar que estamos separados como pareja no sabes lo feliz que me siento el saber que sigues siendo parte de mi vida…como mi mejor amiga,cómplice y SUPER madre de nuestro hijo Esai…este año no ha sido todo fácil pero no me gustan las cosas fáciles igual!!!", comenzó escribiendo Dj Méndez.

"Así que da lo mismo…Siempre firme hacia adelante no mas…gracias @cela076 por seguir compartiendo con nosotros en estas fechas importantes!", agregó.

Finalmente, el chileno expresó: "Te deseo realmente lo mejor para ti negra y tu familia, y que el 2019 sea un año lleno de éxitos y felicidad... porque si hay alguien que se merece eso eres tú!!! Y está demás desearle a toda mi familia linda los Méndez un 2019 lleno de alegrías y éxito en todo!!! Y negra conmigo cuenta para lo que sea!!! Siempre!!!... Siempre estaré ahí por ti... Feliz año nuevo para todos y todas!!", concluyó.