DJ Méndez se va de Chile: "Espero que mi mujer me abra la puerta cuando llegue"

Hace algunos días Leo Méndez padre, conocido también como DJ Méndez comentaba que estaba viviendo solo en Chile y que estaba ajustando todo para abandonar el país y juntarse con su familia en Suecia, lugar desde donde forjó su carrera.

Tras adelantar su decisión en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, el músico quiso despejar los rumores de separación con su esposa Marcela en una entrevista al diario La Cuarta.

"Todo pasa muy rápido en televisión y así pasó en el matinal de TVN. Así que es bueno aclarar el tema porque creen que me separé de la Marcela y nada que ver", indicó, especificando que irá a trabajar y que un sello muy importante lo contrató al escuchar el material que estuvo preparando durante este año.

Pero también razones personales lo empujan a dejarlo todo. Su fallida carrera como alcalde por Valparaíso fue un factor gravitante. "Han pasado muchas cosas en mi vida desde la política (…) Tuvo un costo económico y casi me separé (…) No estoy con mi familia, estoy solo en Chile y espero que mi mujer (Marcela Duque) me abra la puerta cuando llegue a Suecia", expresó.

Méndez agregó que tras la contienda electoral "sólo me quedé con 4 amigos" y que "los únicos que estuvieron a mi lado fueron mis familiares", aunque "mi mujer nunca estuvo de acuerdo con todo eso", explicó.

"Marcela hace años quería irse para allá, se fue y encontró pega. Ella es profesora y nunca pudo convalidar su título aquí y menos ejercer. Es hora de que yo apoye a mi señora y calladito no más", añadió.